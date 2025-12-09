Миколаївські пластуни прийняли Вифлеємський вогонь на залізничному вокзалі. Далі його роздадуть всім охочим, зокрема повезуть у лікарні, військовим, у школи та дитячі садки.

Про це розповідає «Суспільне Миколаїв».

Прийняти Вифлеємський вогонь у Миколаєві зібралось близько 40 людей. Пластунка Ярослава каже, що вогонь миру запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

“Потім передають до Австрії, а з Австрії розвозять до інших країн. Цей вогонь прибув в Україну з Австрії до Львова, зі Львова до Києва, і з Києва Укрзалізницею його доставили в Миколаїв”, — розповідає дівчинка.

Церемонію передачі вогню почали хвилиною мовчання, потім пролунав гімн, після — пісні під гітару. Вперше за вогнем Миру прийшла миколаївчанка Наталя.

“Це вогонь, який дарує мир. Тому за те що змогли передати цей вогонь, я дуже вдячна”, — каже жінка.

Традицію приймати Вифлеємський вогонь від пластунів підтримують і військові. На думку військового Олега, такі емоції особливо зворушують.

“Особливо в такий для нашої країни період. А саме у час війни непроста ситуація у нашій державі, — каже військовий Олег. – І все ж таки зберіглася оця традиція. І вона доходить до всіх куточків нашої України. В тому числі до тих територій, де зараз відбуваються бойові дії”.

Захід тривав пів години. Далі пластуни понесуть вогонь миру в гуманітарні заклади та всім охочим. Горіти вогонь має до 6 січня.

Фото Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв

