ІншеТВ пропонує вам повний переклад цього важливого тексту, щоб ви були захищені від маніпуляцій і пересмикувань, що часто стає можливим через скорочення або відірваність від контексту.

Отже, читайте, насолоджуйтеся і робіть висновки. Спочатку текстова версія, опублікована сами виданням.

Президент Дональд Трамп назвав Європу «занепадаючою» групою націй, якими керують «слабкі» люди, в інтерв’ю POLITICO, принижуючи традиційних союзників США за те, що вони не змогли контролювати міграцію та припинити російсько-українську війну, і заявивши, що підтримуватиме європейських політичних кандидатів, чиє бачення континенту збігається з його власним.

Ця масштабна атака на європейське політичне керівництво є найжорсткішою на сьогоднішній день критикою цих західних демократій і загрожує рішучим розривом із такими країнами, як Франція та Німеччина, відносини з якими й так давно перебувають у глибокій кризі.

«Я думаю, що вони слабкі», — сказав Трамп про європейських політичних лідерів. «Але я також думаю, що вони хочуть бути настільки політкоректними».

«Я думаю, що вони не знають, що робити», — додав він. «Європа не знає, що робити».

Трамп доповнив свою різку, подекуди грубу відвертість щодо європейських справ низкою жорстких заяв про питання, ближчі до внутрішньої політики: він сказав, що зробить підтримку негайного різкого зниження процентних ставок ключовим критерієм у виборі нового голови Федеральної резервної системи. Він заявив, що може поширити військові операції проти наркотиків на Мексику та Колумбію. А також закликав консервативних суддів Верховного суду Семюела Аліто та Кларенса Томаса, обом за 70, залишатися на посаді.

Президент Дональд Трамп дав інтерв’ю Даші Бернс із POLITICO в Білому домі 8 грудня 2025 року.

Коментарі Трампа щодо Європи прозвучали в особливо небезпечний момент перемовин про завершення війни Росії проти України, оскільки європейські лідери все голосніше висловлюють занепокоєння, що Трамп може покинути Україну та її континентальних союзників перед лицем російської агресії. В інтерв’ю Трамп не дав європейцям жодних заспокійливих сигналів і заявив, що Росія очевидно перебуває у сильнішій позиції, ніж Україна.

У вівторок POLITICO назвало Трампа найвпливовішою особою, яка формуватиме європейську політику в наступному році — визнання, яким раніше відзначали українського президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Упевнені висловлювання Трампа про Європу різко контрастували з його деякими коментарями щодо внутрішніх справ у США. Цієї осені президент і його партія зазнали низки електоральних поразок і зіткнулися зі зростаючим хаосом у Конгресі, оскільки виборці протестують проти високої вартості життя. Трампові складно донести меседж, що відповідав би новій реальності: в інтерв’ю він оцінив стан економіки як «А-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс», наполягав, що ціни всюди знижуються, і відмовився назвати якусь конкретну пропозицію щодо неминучих стрибків страхових тарифів у сфері охорони здоров’я.

Попри зростаючу нестабільність удома, Трамп залишається унікальною фігурою в міжнародній політиці.

Останніми днями у європейських столицях побоювання викликала публікація нової Стратегії національної безпеки адміністрації Трампа — надзвичайно провокаційного документа, який позиціонує адміністрацію в опозиції до основного європейського політичного істеблішменту та обіцяє «культивувати спротив» європейському статус-кво щодо міграції та інших політично вибухових питань.

У своєму інтерв’ю Трамп продовжив викладати це світоглядне бачення, описуючи такі міста, як Лондон і Париж, як ті, що тріщать під тягарем міграції з Близького Сходу та Африки. Без зміни прикордонної політики, сказав Трамп, деякі європейські держави «більше не будуть життєздатними країнами».

Використовуючи надзвичайно провокаційну риторику, Трамп виокремив лівого мера Лондона Садіка Хана, сина пакистанських іммігрантів і першого мусульманина на цій посаді, назвавши його «катастрофою» та звинувативши його обрання в імміграції: «Він обирається, тому що сюди приїхало так багато людей. Тепер вони голосують за нього».

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у понеділок розкритикував адміністрацію Трампа за цей документ і закликав Білий дім поважати суверенітет Європи та її право на самоврядування.

«Союзники не погрожують втручатися в демократичне життя чи внутрішньополітичні вибори союзників», — сказав Кошта. «Вони їх поважають».

У бесіді з POLITICO Трамп знехтував цими межами й сказав, що й надалі підтримуватиме бажаних ним кандидатів на європейських виборах, навіть ризикуючи образити місцеві настрої.

«Я б підтримав», — сказав Трамп. «Я підтримував людей, але це були люди, яких багато європейців не люблять. Я підтримав Віктора Орбана», — заявив Трамп, назвавши жорстко правого прем’єра Угорщини політиком, якого він поважає за міграційну політику.

Однак найбільше Трамп був зосереджений не на виборчій політиці, а на війні між Росією та Україною. У понеділок він заявив, що запропонував новий проєкт мирного плану, який деяким українським чиновникам сподобався, але Зеленський, за його словами, його ще не переглянув. «Було б добре, якби він його прочитав», — сказав Трамп.

Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії в понеділок і продовжив висловлювати спротив ідеї поступок українською територією Росії в рамках мирної угоди.

Президент сказав, що мало покладається на роль європейських лідерів у припиненні війни: «Вони говорять, але нічого не роблять, і війна лише триває та триває».

У новому виклику для Зеленського, який, схоже, політично ослаблений в Україні через корупційний скандал, Трамп відновив заклик до проведення нових виборів в Україні.

«Вони давно не мали виборів», — сказав Трамп. «Знаєте, вони говорять про демократію, але це доходить до точки, де це вже не демократія».

Латинська Америка

Навіть заявляючи, що він переслідує мирну мету за кордоном, Трамп сказав, що може ще більш розширити військові дії, які його адміністрація здійснює в Латинській Америці проти цілей, які, за твердженням адміністрації, пов’язані з наркоторгівлею. Трамп розгорнув масивні військові сили в Карибському басейні, щоб завдати ударів по підозрюваних наркоторговцях і чинити тиск на авторитарний режим Венесуели.

В інтерв’ю Трамп неодноразово відмовлявся виключати можливість введення американських військ у Венесуелу з метою повалення правителя-автократа Ніколаса Мадуро, якого Трамп звинувачує в експорті наркотиків і небезпечних людей до США. Деякі лідери американських правих попередили Трампа, що наземне вторгнення у Венесуелу стане червоною лінією для консерваторів, які голосували за нього частково з метою припинити іноземні війни.

«Я не хочу ні включати, ні виключати. Я не говорю про це», — сказав Трамп про можливість наземних військ, додавши: «Я не хочу з вами обговорювати військову стратегію».

Але президент сказав, що він також розглянув би можливість застосування сили проти цілей в інших країнах, де наркоторгівля активна, включно з Мексикою та Колумбією.

«Звісно, так», — сказав він.

Трамп ледь захищав деякі зі своїх найбільш суперечливих дій у Латинській Америці, включно з його недавнім помилуванням колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса, який відбував багаторічний термін у американській в’язниці після засудження в масштабній наркоторговельній змові. Трамп сказав, що знав «дуже мало» про Ернандеса, окрім того, що йому «дуже хороші люди» сказали, що колишній президент Гондурасу став жертвою несправедливої політичної атаки опонентів.

«Вони попросили мене зробити це, і я сказав — добре», — визнав Трамп, не назвавши імен людей, які просили про помилування Ернандеса.

Охорона здоров’я та економіка

На запитання, як він оцінює економіку під своїм керівництвом, Трамп поставив їй надзвичайно високу оцінку: «А-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс». Стосовно того, що виборці незадоволені цінами, Трамп переклав провину на адміністрацію Байдена: «Я успадкував безлад. Я успадкував повний безлад».

Президент стикається з важким політичним середовищем через фінансові труднощі виборців: майже половина всіх виборців і майже 4 з 10 тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, заявили в недавньому опитуванні POLITICO, що вартість життя зараз така ж висока, як ніколи за їхнього життя.

Трамп сказав, що може внести додаткові зміни в тарифну політику, щоб знизити ціни на деякі товари, як він уже робив раніше, але загалом наполягав, що тенденція в цінах спрямована у правильний бік.

«Ціни знижуються», — сказав Трамп, додавши: «Усе знижується».

За даними Індексу споживчих цін, ціни зросли на 3 відсотки за 12 місяців, що закінчилися у вересні.

Політичні труднощі Трампа накладають тінь на його майбутнє рішення щодо кандидата на посаду голови Федеральної резервної системи — посади, яка визначатиме економічне середовище впродовж решти терміну Трампа. Коли його запитали, чи робить він підтримку різкого зниження ставок ключовою вимогою до кандидата, Трамп швидко відповів: «Так».

Найближчою загрозою зростання витрат для американців є закінчення дії підвищених субсидій на медичне страхування за планами Obamacare, ухвалених демократами за президента Байдена, термін дії яких спливає наприкінці цього року. Очікується, що страхові премії різко зростуть у 2026 році, а благодійні медичні організації вже повідомляють про різке збільшення заявок на допомогу ще до закінчення субсидій.

Трамп здебільшого відсутній у переговорах щодо медичної політики у Вашингтоні, тоді як демократи та деякі республіканці, які підтримують компроміс щодо субсидій, стикаються зі стіною опору з боку правого крила. Досягнення угоди — і забезпечення голосів достатньої кількості республіканців — найімовірніше потребувало б прямого втручання президента.

Та коли його запитали, чи підтримав би він тимчасове продовження субсидій Obamacare, доки він виробляє ширший план разом із законодавцями, Трамп не дав відповіді.

«Я не знаю. Потрібно подивитися», — сказав він, переключившись на критику демократів за те, що вони були надто щедрими з страховими компаніями в межах Affordable Care Act.

Невизначеність навколо намірів адміністрації щодо охорони здоров’я продовжує накопичуватися. Наприкінці листопада Білий дім планував оприлюднити пропозицію про тимчасове продовження субсидій Obamacare, але відтермінував анонс. Трамп роками то обіцяв, то відкладав презентацію комплексного плану заміни Obamacare, але так і не зробив цього. У цьому інтерв’ю це також не змінилося.

«Я хочу дати людям краще медичне страхування за менші гроші», — сказав Трамп. «Люди отримають гроші, і вони придбають те медичне страхування, яке вони хочуть».

Коли журналістка нагадала, що американці зараз купують подарунки до свят та складають сімейні бюджети на 2026 рік в умовах невизначеності щодо страхових премій, Трамп відрубав: «Не драматизуйте. Не драматизуйте».

Верховний суд

Велика частина внутрішнього порядку денного Трампа зараз залежить від рішень Верховного суду з переважно консервативною більшістю 6–3, яка, втім, інколи створювала перешкоди для найсміливіших проявів виконавчої влади, до яких вдавався Трамп.

Трамп говорив із POLITICO через кілька днів після того, як Верховний суд погодився розглянути аргументи щодо конституційності права на набуття громадянства за народженням — автоматичного надання громадянства людям, народженим у США. Трамп намагається скасувати це право і сказав, що буде «руйнівним», якщо суд заблокує його дії.

Якщо суд ухвалить рішення на його користь, Трамп сказав, що він ще не думав про те, чи намагався б він позбавити громадянства тих, хто народився громадянином за чинним законом.

Трамп розійшовся в поглядах із деякими членами власної партії, які сподівалися, що два найстарші консерватори суду — Кларенс Томас і Семюел Аліто — розглянуть можливість виходу у відставку до проміжних виборів, щоб Трамп міг призначити ще одного консервативного суддю, доки республіканці гарантовано контролюють Сенат.

Президент сказав, що волів би, аби Аліто, 75 років, і Томас, 77 років — найнадійніші консервативні судді — залишалися на своїх посадах: «Я хочу, щоб вони залишилися», — сказав він. «Тому що я вважаю їх фантастичними».

Це те, що опубліковане POLITICO під інтерв’ю.

А ось що ще було сказано Трампом про зеленського і Україну, але не увійшло в друковану версію.

– Ще до війни було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО. А потім українці почали тиснути. -Знаєте, коли Зеленський щойно прийшов до влади й уперше зустрівся з путіним, він сказав: «Я хочу дві речі. Я хочу повернути Крим, і ми будемо членом НАТО». І сказав він це не дуже ввічливо. Путін «ненавидить Зеленського», тому досягнути домовленості важко. Рівень ненависті між путіним і Зеленським колосальний, – зазначив Трамп

– Зеленському час взяти себе в руки і почати погоджуватися з пропозиціями, тому що Україна зараз програє на полі бою.

Зеленський блокує мирний план, бо «ще не прочитав» останній варіант. Якщо Україна відмовиться від плану — США не будуть безкінечно підтримувати Київ.

Він також сказав, що Зеленський втратив 25% країни, що Крим оточений океаном з 4 сторін, але це вже дрібниці.