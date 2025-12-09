У Росії вперше з 2009 року скоротилося виробництво харчових продуктів через економію населення на їжі. За даними Росстату, які наводить Forbes, у січні-вересні випуск продуктів зменшився на 0,6% у річному вимірі, тоді як виробництво напоїв – на 4,1%, пише Кореспондент.

Росіяни почали економити, як купуючи менше, так і переходячи дешевші продукти.

Одночасно за 11 місяців 2025 року кількість нових інвестиційних проєктів у харчовому виробництві скоротилася на 46% проти аналогічного періоду минулого року, підрахували аналітики. Загальна сума інвестицій до кінця листопада становила 104,7 млрд рублів проти 194,6 млрд роком раніше.

За даними INFOLine, інвестиційна активність у харчовому секторі фактично повернулася до рівня 2013 року – останнього перед запровадженням продовольчого ембарго. Водночас кредитне навантаження на підприємства різко зросло: на 1 жовтня 2025 року сумарна заборгованість за банківськими кредитами збільшилася на 9%, до 1,87 трлн рублів, а частка простроченої заборгованості – на 2,7%.

Зниження виробництва продуктів в РФ пов’язують із загальними економічними проблемами – нестачею робочої сили, прискоренням інфляції, зростанням кредиторської заборгованості, високою ключовою ставкою, а також переходом росіян до заощаджувальної моделі поведінки. Аналітики пояснюють, що споживачі дедалі частіше відмовляються від “продуктів для задоволення” та обирають простішу їжу, купують товари переважно за акціями та переходять до дискаунтерів у пошуках нижчої ціни.