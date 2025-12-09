За даними Європейської служби з питань зміни клімату Copernicus, середня температура 2025 року перевищила доіндустріальний рівень на 1,48 градуса. Цей показник прирівнює його до 2023 року та ставить на друге місце після 2024-го, коли температура піднялася на 1,6 градуса, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Scientist.

Попри те, що планета перебуває в фазі Ла-Нінья, коли підйом холодних вод у тропічній частині Тихого океану зазвичай знижує глобальні температури, викиди парникових газів досягли нового рекорду. Це означає, що тенденція до потепління продовжуватиметься, провокуючи все більше руйнівних природних катастроф.

Учена Саманта Берджес з Copernicus пояснює, що найбільший вплив на людей, суспільство та екосистеми мають саме екстремальні погодні явища. У теплішому світі їхня частота та інтенсивність зростають. Штормові системи посилюються через те, що атмосфера здатна утримувати більше вологи.

Цього літа через аномальну спеку в Європі загинуло 16 500 людей.

У жовтні ураган Меліса, найпотужніший в історії Ямайки, забрав життя понад 80 осіб та завдав збитків на суму близько 8,8 мільярда доларів, за оцінками Світового банку.

У листопаді серія циклонів та штормів спричинила зсуви та повені в Шрі-Ланці, Індонезії, Таїланді, Малайзії та В’єтнамі, забравши життя понад 1600 людей, писали раніше на UN News.

Площа арктичної крижаної шапки досягла мінімуму для цього періоду року, а льодовий покрив Антарктики також опустився нижче норми.

Міжнародна наукова ініціатива World Weather Attribution встановила, що зміна клімату посилила опади від урагану на 16 відсотків, а швидкість вітру – на 7 відсотків.

Усе скоро трирічний температурний показник вперше перевищить позначку 1,5 градуса вище доіндустріального рівня. За прогнозами науковців, довготривале потепління перетне цей поріг до 2029 року, що поставить під загрозу виконання Паризької кліматичної угоди.

Берджес зазначає, що хоча позначка 1,5 градуса не є якоюсь магічною межею, екстремальні погодні явища ставатимуть дедалі інтенсивнішими після цього рубежу. Крім того, наближення до критичних точок незворотності стає все реальнішим.

Звіт, опублікований у жовтні на Global Tipping Points, стверджує, що одна з таких точок – незворотна загибель тропічних коралових рифів – уже пройдена. Світ ризикує незабаром досягти критичних порогів для зникнення лісів Амазонії, руйнування льодовикових щитів Гренландії та Західної Антарктики, а також танення антарктичної морської криги.