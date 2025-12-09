Правоохоронці Одещини викрили та зупинили діяльність злочинного угруповання, яке забезпечувало незаконне вивезення українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до іншої країни для майбутнього усиновлення (удочеріння).

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру. Це дві громадянки України – 39 та 47 років, які координували поїздки, а також 49-річний засновник благодійної організації, який діяв з території іншої держави та підозрюється заочно.

За даними слідства, вони виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органів опіки щодо виїзду дітей за межі України та організовували їх перевезення через державний кордон. За свої послуги підозрювані отримували оплату від іноземних громадян через міжнародні платіжні системи.

До злочинної діяльності представники угруповання також завербували ще 13 чоловіків та 2 жінок в якості перевізників дітей за межі України.

Схему реалізовували через так звані «хостинги» – короткострокові поїздки дітей у сім’ї іноземців на літні чи зимові канікули під виглядом відпочинку та оздоровлення. Цей час фактично використовувався для знайомства іноземних сімей з українськими дітьми та підбору потенційних усиновлювачів.

Незважаючи на заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, учасники продовжували переміщення дітей і після 2022 року. За даними слідства схема діяла до початку 2025 року. У квітні поточного року «торговців» викрили та затримали.

Усього вони намагалися незаконно переправити за межі України щонайменше 25 дітей з Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей, з яких 13 були доставлені в іноземну країни.

Міжнародна співпраця правоохоронних органів, зокрема скасування дозволів на в’їзд іноземною стороною, дала змогу зупинити незаконне переміщення дітей.

Учасникам злочинного угруповання інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення через державний кордон та підроблення документів (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 КК України).

За клопотанням прокуратури двоє підозрюваних жінок перебувають під вартою.

Наразі перевіряється причетність до злочинної схеми чиновників зі служб у справах дітей, виконавчих органів місцевого самоврядування та шкіл-інтернатів у різних областях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ГУНП в Одеській області. Оперативний супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області.9