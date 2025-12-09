Про це повідомили у Миколаївобленерго.

-Увага! О 14:59 отримано розпорядження НЕК “Укренерго” на застосування додатково П’ЯТИ черг АВАРІЙНИХ ГРАФІКІВ (ГАВ).

Важливо! Не плутайте ГАВ і ГПВ! Погодинні графіки (ГПВ) продовжують діяти!

Окрім підчерг ГПВ, що ви можете побачити за посиланням off.energy.mk.ua, також відключаються 8, 9, 10, 1 та 2 черги ГАВ.

Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.