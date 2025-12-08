7 грудня на території Миколаївщини виникло дві пожежі в житловому секторі.

Так, у м. Вознесенськ Вознесенської громади Вознесенського району горіло перекриття та стеля житлового будинку. Площа пожежі склала 10 кв. м.

У м. Миколаєві виникло займання електрощитової на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіння ліквідовано на незначній площі за допомогою вогнегасника.

Причини, які призвели до пожеж, — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі та коротке замкнення електромережі.

Від ДСНС на гасіння залучались 16 співробітників, 4 спецавтомобілі.

