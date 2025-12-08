Станом на ранок 8 грудня через обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. По всій Україні триває застосування погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Аварійно-відновлювальні бригади продовжують роботу над ліквідацією наслідків пошкоджень.

“Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання”, – зазначили в міністерстві.

Усі області України 8 грудня з 00:00 до 23:59 працюють за графіками погодинних відключень, а також за графіками обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом доби, особливо у ранкові та вечірні пікові години, щоб зменшити навантаження на систему.

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається контрольованою. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,18 метра, що є достатнім для забезпечення потреб станції.