Гумористи “Кварталу” зняли цілий номер про свого колишнього співвласника Тимура Міндіча, якого підозрюють у масштабній корупції. Коміки всіма силами намагалися дистанціюватися від скандалу і “підкололи” зірок, які відмовились виступати на їхньому концерті.

У суботу, 7 грудня, у столичному Палаці “Україна” під запис відбувся новорічно-різдвяний концерт “Кварталу 95”. Серед іншого коміки не оминули резонансної історії з Тимуром Міндічем, яка стала великим ударом по їхній репутації. Як команда “опускала” свого колишнього співвласника, — підгледів Фокус.

Номер “Кварталу” про Міндіча

Гуморист Юрій Ткач у розмові з колегою Євгеном Кошовим зі сцени говорить: “Просто я коли в “Квартал” приходив, оці всі чудесні серіали, які знали всі, показували по телевізору, а не на YouTube-каналі НАБУ!… А хто вопщє такий Мінідіч? Я шість років у “Кварталі” і весь цей час думав, що Міндіч — це якась болячка. Ану подивись, у мене на ж*пі Міндіч не вискочив?”.

У відповідь Євген Кошовий виправдовується: “Юр, дивися, я зараз усе поясню. Міндіч є акціонером “Кварталу”, але більшість його навіть не бачила. Навіть не знайомі з ним. Але знайомий ти з ним чи не знайомий, бачив ти його чи не бачив, — людей це не ***. Тому що ти теж стопудово замішаний в цих схемах”.

Друзі відвернулися

Далі актори “Кварталу” вирішили “пройтись” по артистах, які після корупційного скандалу відмовилися з ними співпрацювати, щоб рикошетом не скасували і їх самих.

Відбувається такий діалог:

Ткач: Скажи, пожалуста, оце Монатік, Дорофєєва, ще рєбята. Їх реально сьогодні не буде?

Кошовий: Не буде… Через Міндіча.

Ткач: Ну, то виходить, шо із-за оцього скандала від нас відвернулися наші всі близькі друзі-артисти? І шо тепер буде далі?

Кошовий: Юр, тихо. Тепер я скажу. Значить, по-перше, наші справжні друзі-артисти від нас не відмовилися, вони сьогодні будуть. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, “Квартал” був, є і буде, не дивлячись на те, яке лайно було якимось чином причетне до ім’я “Кварталу”. І, по-третє, хочеться звернутися до Міндіча. Ти ж стопудово будеш дивитися це відео. Я дуже сподіваюся, що ці гроші будуть гріти тобі душу, а потім будуть з’являтися опіки і ти не зможеш сидіти на дупі. Тому що душа в тебе саме там. І це все, що ми сьогодні хотіли сказати з цього приводу.

Хто прийшов?

Як з’ясувалося, на концерті була прима української естради Ірина Білик. Також не побоялась суспільного осуду співачка Оля Полякова. Решта дивіться самі у новорічну ніч. Якщо захочете.