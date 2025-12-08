Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради.

-Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію.

Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки.

Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна.

Під час наради заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ.

Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку.

За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші.

Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України.

Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань.

Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти, – наголосив Сирський.