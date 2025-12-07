6 грудня та в ніч проти 7, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Так, горів житловий будинок та літня кухня по вул. Перемоги с. Новотимофіївка Горохівської територіальної громади Баштанського району. Вогнеборці спільно з місцевою пожежною охороною “Горохівське” ліквідували пожежу на площі 50 кв. м. Вдалось запобігти поширенню вогню на поруч розташовані два житлові будинки.

Також горіла квартира на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в Корабельному районі Миколаєва. Рятувальники вивели із задимленої оселі жінку, яка проживає на дев’ятому поверсі. На пожежі отримав опіки власник квартири. До прибуття рятувальників медики надали йому першу допомогу. За попередніми даними, він отримав опіки ніг 1 ступеню та від госпіталізації відмовився. Пожежу речей домашнього вжитку та меблів ліквідували на площі 10 кв. м.

Також горіло сміття на незначній площі в будівлі, що не експлуатується, в Інгульському районі Миколаєва.

Причини пожеж встановлюються.

Загалом на гасіння залучались 20 рятувальників, 5 спецавтомобілів ДСНС та вогнеборці МПО “Горохівське”.