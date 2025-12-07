На початку грудня Китай і росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території рф. Про це повідомило Міністерство оборони Китаю, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.

В оборонному відомстві КНР наголосили, що навчання не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не є реакцією на жодні поточні міжнародні події.

У 2022 році росія та Китай уклали угоду про “безмежне” стратегічне партнерство, зобов’язавшись регулярно проводити військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил.

Зазначається, що обидві країни також висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита Золотий купол та його намірами відновити ядерні випробування після понад 30-річної перерви.

У серпні військово-морські сили росії та Китаю провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі в рамках запланованих спільних маневрів.

Під час навчань екіпажі відпрацьовували артилерійські стрільби, дії проти підводних човнів, протиповітряну оборону, а також спільні пошуково-рятувальні операції на морі.