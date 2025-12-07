Збройні сили США вивчають досвід застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні, аби використати ці напрацювання у власних військових операціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра війни США Піта Гегсета на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії.

За словами глави Пентагону, саме автономні платформи та технології штучного інтелекту визначатимуть характер майбутніх збройних конфліктів.

Гегсет також підкреслив, що країни-партнери США мають збільшувати витрати на оборону, аби підтримувати спільну безпеку.

Міністр зазначив, що Вашингтон працює з союзниками над створенням глобальної системи оборонного захисту.

“Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів”, – підсумував керівник Пентагону.