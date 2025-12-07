На грецько-болгарському кордоні вже четвертий день тривають протести грецьких фермерів. Десятки вантажівок годинами залишаються заблокованими по обидва боки кордону. Блокада також поширилася на національну автомагістраль.
Про це повідомляють БНТ та EPT, передає Громадське.
Фермери вимагають негайної виплати всіх субсидій та компенсацій від Європейського Союзу, встановлення гарантованих мінімальних цін, які покриватимуть фактичну вартість виробництва, а також дешевшої нафти та пального без сплати податків на заправках.
Крім того, протестувальники закликають знизити вартість електроенергії в сільській місцевості до рівня 7 євроцентів/кВт·год. Ще однією вимогою є проведення реформ у Грецькій організації сільськогосподарського страхування (ELGA), щоб вона страхувала 100% виробництва та капіталу від усіх ризиків.
За інформацією EPT, уранці 6 грудня колони тракторів вирушили з різних районів та невдовзі після 13:00 «прорвали» кордон поліції й виїхали на національну магістраль. Там близько 300 тракторів перекрили обидві смуги руху, тоді як інші сотні одиниць сільськогосподарської техніки залишалися в очікуванні на другорядних дорогах.
Тим часом тривала блокада на кордоні з Болгарією та Туреччиною. Повідомлялося, що протестувальники вирішили тримати дороги закритими до 17:00. Однак обмеження стосувалися лише вантажівок, тоді як автобуси та легкові автомобілі могли вільно проїжджати.
Як зазначає БТН, через протест багатьом водіям вантажівок довелося залишитися на ніч у прикордонній зоні.
На тлі протестів заступник прем’єр-міністра Греції Танасіс Контогеоргіс оголосив, що до кінця року фермерам виплатять значні суми, зокрема решту 30% базової допомоги від держави, а також компенсацію за худобу, уражену віспою та чумою.