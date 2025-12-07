На грецько-болгарському кордоні вже четвертий день тривають протести грецьких фермерів. Десятки вантажівок годинами залишаються заблокованими по обидва боки кордону. Блокада також поширилася на національну автомагістраль.

Про це повідомляють БНТ та EPT , передає Громадське.

Фермери вимагають негайної виплати всіх субсидій та компенсацій від Європейського Союзу, встановлення гарантованих мінімальних цін, які покриватимуть фактичну вартість виробництва, а також дешевшої нафти та пального без сплати податків на заправках.

Крім того, протестувальники закликають знизити вартість електроенергії в сільській місцевості до рівня 7 євроцентів/кВт·год. Ще однією вимогою є проведення реформ у Грецькій організації сільськогосподарського страхування (ELGA), щоб вона страхувала 100% виробництва та капіталу від усіх ризиків.

За інформацією EPT, уранці 6 грудня колони тракторів вирушили з різних районів та невдовзі після 13:00 «прорвали» кордон поліції й виїхали на національну магістраль. Там близько 300 тракторів перекрили обидві смуги руху, тоді як інші сотні одиниць сільськогосподарської техніки залишалися в очікуванні на другорядних дорогах.

Тим часом тривала блокада на кордоні з Болгарією та Туреччиною. Повідомлялося, що протестувальники вирішили тримати дороги закритими до 17:00. Однак обмеження стосувалися лише вантажівок, тоді як автобуси та легкові автомобілі могли вільно проїжджати.

Як зазначає БТН, через протест багатьом водіям вантажівок довелося залишитися на ніч у прикордонній зоні.

На тлі протестів заступник прем’єр-міністра Греції Танасіс Контогеоргіс оголосив, що до кінця року фермерам виплатять значні суми, зокрема решту 30% базової допомоги від держави, а також компенсацію за худобу, уражену віспою та чумою.