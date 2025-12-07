Міноборони США завершило всі підготовчі кроки для передачі Україні ракет великої дальності Tomahawk, але процес зірвався через те, що рішення так і не підписав президент США Дональд Трамп.

Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, пише ЛБ.

Тейлор наголосив, що військові структури США очікували лише формального дозволу.

«Скажу вам так: наше Міністерство оборони було готове до рішення президента щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Вони були повністю готові», — підкреслив дипломат.

Він уточнив, що попри відсутність дозволу з боку Трампа, сама можливість постачання зберігається й нині.

«Я вважаю, що це було б важливо — не вирішальний фактор у війні, але суттєвий елемент тиску на Путіна», — додав колишній посол.