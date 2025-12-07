У ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:

– 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «шахеди»);

– 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. – рф);

– 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

– 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

– 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

– 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!