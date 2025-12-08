Цього тижня у вівторок, 9 грудня, Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання на тему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

Як заявили у прес-службі постійного представництва Словенії при ООН, засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (о 17:00 за київським).

За наявною інформацією, ініціативу проведення зустрічі підтримали Данія, Франція, Британія, Греція та Південна Корея на основі національного звернення Словенії.

Також варто зазначити, що в грудні Словенія головує в Радбезі.

Як повідомляло Інше ТВ, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо викрадених українських дітей