Генеральна Асамблея ООН у середу, 3 грудня, ухвалила резолюцію, яка вимагає повернення викрадених Росією українських дітей. Також у документі йдеться про необхідність покарання причетних до депортацій.

В резолюції також міститься заклик до Москви припинити будь-які подальші практики депортацій, розлучення з родинами, зміну громадянства, усиновлення або передачу в прийомні сім’ї, а також будь-які форми ідеологічного впливу.

Висловлюється глибока стурбованість долею українських дітей, розлучених зі своїми сім’ями з 2014 року — коли Москва анексувала Крим, — включно з тими, кого перемістили в межах окупованої української території, та тими, кого депортували до росії.

Також висловлюється підтримка міжнародним ініціативам, спрямованим на якнайшвидше повернення українських дітей, а також на їхню реабілітацію та реінтеграцію, включно з доступом до медичної допомоги, психосоціальної підтримки та освіти.

Представляючи проєкт резолюції, заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца заявила, що документ «не про політику… це про людяність»:

«В умовах російської агресивної війни, дітей убивали, калічили, ґвалтували, розлучали з родинами та депортували. Важко навіть уявити, що хтось може сприймати дітей як трофеї війни», — зазначила вона, додавши, що щонайменше 20 000 українських дітей було депортовано до РФ.

Посол РФ Марія Заболоцкая, заступниця постійного представника РФ при ООН, заявила, що проведення цього засідання суперечить зусиллям щодо миру, а саму резолюцію охарактеризувала як «особливо цинічну брехню».

«Кожен голос за резолюцію — це підтримка брехні, війни та конфронтації», — сказала вона.

У підсумку проєкт резолюції було ухвалено 91 голосом «за», 12 країн проголосували «проти» та 57 — «утрималися».

Серед тих, хто приєдналвся до заклику росії і проголосував проти: білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан.

Ще три союзника росії Китай, Індія та Бразилія — цього разу вирішили утриматися.