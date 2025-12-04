В ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників, постраждало 6 людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Підрозділами ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено: двері та скління 7 багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.

Попередньо постраждало 6 осіб, з них 2 врятовані з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Для мешканців постраждалих будинків розгорнуто пункти незламності.