Президент США Дональд Трамп прокоментував візит Віткоффа і Кушнера до Москви – він вважає, що Путін хоче припинити війну з Україною.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами у Білому домі.

Репортер запитав, чи він сам в це вірить, і Трамп відповів:

-Таким було їхнє враження… Ви знаєте, їхнє враження полягало в тому, що він хотів би щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, чесно кажучи, він би волів торгувати зі Сполученими Штатами Америки, замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. Але їхнє враження було дуже чітким: він хотів би укласти угоду.

Трамп сказав, що не знає, як діятиме Кремль далі, але позитивно відгукнувся про саму зустріч.

«Можу сказати, що у них була досить хороша зустріч з президентом путіним. Ми це ще з’ясуємо. Це війна, яку ніколи не слід було починати», — зазначив президент США.

Він також вкотре згадав, як у лютому казав президентові України Володимиру Зеленському, що він «немає карт». На думку Трампа, тоді був найкращий час, щоб завершити війну.

«Але вони , покладаючись на свою мудрість, вирішили цього не робити. У них тепер багато такого, що [грає] проти них», — висловив думку Трамп, додавши, що Україна зараз задоволена переговорним процесом.