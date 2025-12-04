Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер в інтерв’ю виданню La Libre прямо заявив про погрози, які він отримує особисто. Він також дав зрозуміти, що світ не хоче, щоб РФ програла – кому потрібна дестабілізація у ядерній країні.

-Але хто всерйоз вірить, що росія програє Україні? Це ілюзія, казка. І навіть небажано, щоб вона програла — це створило б нестабільність у країні, яка має ядерну зброю. І хто повірить, що владімір путін сприйме конфіскацію російських активів спокійно? Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуємо це на собі надовго, якщо не назавжди, – цитує політика Zn.ua.

-Досьє заморожених російських активів забирає у нас величезну кількість часу й енергії. Тиск у цьому питанні неймовірний. У мене є команда, яка працює над цим день і ніч.

На папері це виглядало б як красива історія: забрати гроші «поганого» — владіміра путіна — і передати «хорошому» — Україні. Але конфіскація заморожених активів іншої держави, її суверенних фондів — такого ніколи не відбувалося. Йдеться про кошти Центрального банку росії.

Навіть під час Другої світової війни не конфісковували гроші Німеччини.

Під час війни суверенні активи заморожують, а після війни держава-переможена повинна віддати їх — повністю або частково — як компенсацію переможцям.

росія може конфіскувати й західні активи: Euroclear має 16 мільярдів у росії.

Усі бельгійські заводи в росії також можуть бути забрані. А якщо білорусь і Китай теж конфіскують західні активи? Хтось про це подумав? Ні.

Я запитав своїх європейських колег, чи готові вони розділити ризики, які несе Бельгія.

Лише Німеччина відповіла ствердно. Без такого спільного розподілу ризиків я зроблю все, щоб заблокувати це досьє, – сказав Барт де Вевер.