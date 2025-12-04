Розпочалася 1 380-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 04.12.2025, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну гармату ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби, здійснив 203 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 12 ворожих спробу просунутися вперед у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1140 окупантів. Загальні втрати ворога