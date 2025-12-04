Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не буде брати участь у програмі НАТО щодо закупівлі американської зброї для України PURL з огляду на триваючі мирні переговори. Про це у середу, 3 грудня, пише Кореспондент.

Зазначається, що відповідну заяву Таяні зробив у Брюсселі, наголосивши, що у разі виходу на домовленості потреба у новому озброєнні “відпаде”.

Видання пише, що це дуже чіткий сигнал про зміну підходу італійського уряду, який зіткнувся з браком ресурсів та внутрішніми суперечками в коаліції. Попри запевнення Рима, що підтримка України буде продовжена, саме Італія вперше серед європейських столиць публічно натякнула на небажання надсилати додаткове озброєння під час переговорів про припинення вогню.

Нагадаємо, через напруженість всередині правлячої коаліції в Італії уряд відклав розгляд декрету, який мав змогу продовжити військову допомогу Україні у 2026 році. Прем’єр Італії Джорджа Мелоні обіцяла допомагати Україні протистояти вторгненню росіян до кінця війни, але її заступник Маттео Сальвіні, лідер партії Ліга, сумнівається в необхідності подальшої підтримки українських воїнів.