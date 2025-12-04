3 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Миколаєві на території автогаражного кооперативу в одному з гаражів загорілись побутові речі.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, по прибуттю на місце вогнеборці з’ясували, що на пожежі було травмовано чоловіка 1964 р.н. — він отримав опіки обох рук, але від госпіталізації відмовився.

Займання вогнеборці ліквідували на незначній площі.

Від ДСНС залучались 8 співробітників і два спецавтомобіля.

