Вчора вночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Миколаївка Веселинівської громади Вознесенського району горить житловий будинок.

Вогнеборці оперативно приборкали займання на площі 15 кв. м та вберегли помешкання від повного знищення.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Також минулої доби зареєстровано:

– пожежу газової плити в літній кухні у с. Калинівка Воскресенської громади Миколаївського району — займання на незначній площі загасили власники до прибуття підрозділу ДСНС;

– сміття у пластиковому контейнері у м. Миколаєві.

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж залучались 12 співробітників та три спецавтомобіля.

