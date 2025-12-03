Глобальне потепління може спричинити затоплення українського узбережжя вже до кінця сторіччя. Про це свідчать результати моделювання, проведеного громадською організацією “Екодія”. Експерти розглядали сценарії підвищення температури на +1,5-2°C та +4°C і визначили можливі ризики, передає “Телеграф”.

За даними дослідження “Вода близько”, у разі підвищення середньої температури на +4°C в Україні може бути затоплено приблизно 1,168 млн гектарів територій. Голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько зазначила, що затоплення торкнеться сільськогосподарських, промислових і житлових зон

“Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Детальніше 1168 тисяч гектарів, сюди входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій, забудова 35 тисяч гектарів. Сюди навіть потрапили військові полігони, бо є території, які близькі до моря”, – заявила Засядько.

Зауважимо, що на карті зображено лише частину майбутнього затоплення територій, зокрема Одеську та Запорізьку області.

Голова правління Грінпіс наголосила, що частина цих територій нині перебуває в окупації, а дослідження провели ще у 2018 році. Вона підкреслила, що реальні масштаби змін можуть проявитися вже до 2100 року, попри те, що раніше багато хто вважав такі процеси більш тривалими. Експертка додала, що глобальні кліматичні ризики обговорювалися на міжнародному рівні задовго до сьогодні.

Паризька угода 2015 року, що спрямована на боротьбу зі зміною клімату шляхом скорочення викидів парникових газів, давно зобов’язала світ не допустити критичних сценаріїв глобального потепління до 2050 року. Проте, як зазначає експертка, скорочення викидів мало відбуватися поетапно кожні 10 років, а не лише з 2049 року, чого фактично не виконали.

“Тож зараз під великим питанням, чи ми зможемо досягнути тих цілей, які стоять в Паризькій угоді, і яке нас чекає майбутнє”, – зазначила Засядько.

Експертка також звернула увагу на роль США у глобальній кліматичній політиці. За її словами, президент Дональд Трамп підписав документ про вихід країни з Паризької угоди, що може ускладнити міжнародні зусилля зі стримування наслідків потепління.