Неспокійною видалася минула доба для мешканців Миколаївщини, зокрема й для рятувальників. Протягом дня ворог декілька разів атакував місто та область.

Водночас не обійшлося і без пожеж, не пов’язаних із веденням бойових дій, — загалом зареєстровано 6 таких випадків.

Як кажуть в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, окремої уваги заслуговує пожежа, яка виникла у м. Миколаєві. Вночі загорівся інверторний акумулятор на сходовій клітині третього поверху дев’ятиповерхового житлового будинку. Через щільне задимлення, яке утворилось внаслідок горіння, вогнеборцям довелось евакуйовувати двох мешканців будинку за допомогою допоміжної лицьової маски. Пожежу ліквідували на площі 5 кв. м.

Серед іншого вчора горіли:

– сіно в господарчій споруді на території приватного домоволодіння у с. Новософіївка Горохівській громаді Баштанського району на площі 20 кв. м;

– житловий будинок у мікрорайоні мала Корениха м. Миколаєва на площі 2 кв. м;

– гараж у селищі Березнегувате Березнегуватської громади Баштанського району на площі 2 кв. м. Горіння своєчасно виявив господар та загасив до прибуття підрозділу ДСНС;

– холодильна камера в приміщенні піцерії у м. Миколаєві на площі 5 кв. м. Тут вчасно відреагував співробітник закладу харчування та загасив пожежу за допомогою вогнегасників;

– автомобіль Mercedes-Benz у м. Миколаєві. Площа горіння склала 4 кв. м.

Підрозділами ДСНС Миколаївщини забезпечено своєчасне реагування на всі повідомлення. Загалом на гасіння даних пожеж залучалось 36 співробітників, 9 спецавтомобілів. В одному епізоді допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Горохівка.

Як повідомляло Інше ТВ, Наслідки ранкової атаки 1 грудня на Миколаїв – вибухотехніки вилучили бойову частину ворожого дрону з даху багатоповерхівки (ФОТО, ВІДЕО)