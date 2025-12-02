Президент США Дональд Трамп залучив до роботи над потенційною мирною угодою між Україною та Росією низку довірених осіб, бізнес-партнерів та соратників, які не обіймають офіційних посад в уряді.

Про це пише CNN.

Ключову роль у цих кроках відіграють бізнесмен Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, міністр Сухопутних сил США Ден Дрісколл та державний секретар Марко Рубіо. Їхня активність, зокрема особисті зустрічі з українськими посадовцями, стала частиною “нетрадиційного та подекуди суперечливого підходу Трампа до дипломатії”.

Спочатку Віткофф був призначений спеціальним посланником на Близькому Сході для завершення війни в Газі, однак його мандат швидко розширився й охопив також питання України. Це викликало підозри у Вашингтоні та за його межами, зазначає CNN.

Колишній високопосадовець Держдепартаменту пояснив, що Трамп завжди неохоче підпорядковував себе бюрократіям і натомість покладався на “особисту дипломатію”.

“Кушнер, який не займає офіційної посади в уряді, став однією з ключових фігур у переговорах: він брав участь у двох високорівневих зустрічах з українськими представниками за останні два тижні та тихо працює разом із Віткоффом над пошуком шляхів припинення війни”, – йдеться в повідомленні.

Трамп сприймає Кушнера як свого “закривача угод” у сфері зовнішньої політики — людину, яка добре вміє розблоковувати складні ситуації і має повну довіру президента: “Ця довіра має вирішальне значення для того, щоб іноземні лідери розуміли: якщо він залучений до процесу, вони фактично мають справу безпосередньо з Трампом”, — зазначають джерела.

Водночас колишній високопосадовець Держдепу попередив про ризики такого підходу: “Ви робите помилки, коли не маєте достатньо широкого кола людей, щоб кинути виклик вашому мисленню, представити альтернативні погляди. Ви можете загнати себе в дуже вузький коридор, не розуміючи, які могли бути варіанти”.

