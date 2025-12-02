Воєнні розвідники уразили важливі елементи ворожої ППО на Донбасі.

29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій ГУР МО України вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на українському Донбасі.

Лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:

• пускова установка 9А83 зі складу ЗРК “С-300В”, яка перебувала на бойовому чергуванні;

• одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 “Ніобій-СВ”.

Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України.