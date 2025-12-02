Мармурова деталь Парфенона повернулася на батьківщину через 95 років. Її передав син італійця, який вивіз артефакт у 1930 році. Цей уламок мармуру, прикрашений зображеннями пальм і квіток лотоса, що чергуються, як вважають учені, міг прикрашати водостічний жолоб храму.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Власник «сувеніру», який отримав його у спадок, не надавав йому великого значення, доки не побачив у новинах репортаж про багаторічну боротьбу Греції за повернення мармурових скульптур Парфенона з Британського музею. Після цього італієць звернувся до посольства Греції, та за допомогою Археологічної служби Греції артефакт повернувся на батьківщину.

Наразі його вивчають археологи, і не виключено, що шматок мармуру може стати сенсацією. Можливо, він відносився не до Парфенону, побудованого в V столітті до нашої ери, а до Гекатомпедона, який стояв раніше на місці Парфенона — найстарішого монументального храму Акрополя, побудованого в 570 році до нашої ери.

Як повідомляло Інше ТВ, До Національного художнього музею України повернули картину, викрадену під час Другої світової війни (ФОТО)