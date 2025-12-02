Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Світлані Павелецькій заявив, що у 2024 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак відхилив пропозицію розвивати контакт із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, який зараз є одним з переговірників щодо мирного плану США.

Кулеба розповів, що навесні 2024 року познайомився з Кушнером на одному з заходів, обмінявся з ним контактами, після чого приїхав до Києва із пропозицією про співпрацю з ним, але її відхилили.

«За переговорним столом у Флориді сидів держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер. А навесні 2024 року мене з Кушнером познайомила одна людина, яка була близька і до нього, і до мене. І він буквально нас підвів один до одного на закритому заході. Ми (з Кушнером — Ред.) обмінялися контактами. Це було ще до того, як Трамп став президентом», — сказав ексголова МЗС.

Однак коли Кулеба повернувся до Києва і розповів про свою зустріч, Андрій Єрмак заявив, що Кушнер «не при ділах, що на нього ставку робити не потрібно».

Зазначимо, подейкували, що саме Єрмак був рушійною силою відставки самого Кулеби.