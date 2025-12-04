Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб
танків – 11 396 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од.
артилерійських систем – 34 809 (+29) од.
РСЗВ – 1 556 (+1) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 430 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од.
крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од.
спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.
Дані уточнюються.