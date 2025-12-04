Cпецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у четвер, 4 грудня. Про це інформує агенція Associated Press, передає УНН.

Зазначається, що зустріч американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим відбудеться вже сьогодні у Маямі.

Вони продовжать обговорення “мирного плану” для України.

За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, який не був уповноважений давати публічні коментарі та говорив на умовах анонімності, Віткофф і Кушнер у четвер у Майамі зустрінуться з головним переговорником України Рустемом Умеровим для подальших перемовин – пише інформагеція.