“Невинномысский Азот” розташований у місті Невинномиськ на півдні Росії. Відстань від нього до лінії фронту в Україні складає близько 570 кілометрів.

Тут працюють єдині в Росії установки для виробництва метилацетату і високочистої оцтової кислоти, а також перше в країні виробництво меламіну. У 2024 році на “Невинномиському Азоті” відкрили нове виробництво нітрату калію.

Основні види продукції, що виробляються, включають аміак, карбамід, меламін, аміачну селітру, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтову кислоту та вінілацетат.

За інформацією очільника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, щороку тут виробляють понад мільйон тонн аміаку та аміачної селітри, які росіяни використовують у вибухівці та снарядах для артилерії. Інші речовини мають подвійне призначення, і часто використовуються під час виробництва боєприпасів для гранатомету та фугасних і реактивних зарядів. Окрім того, водорозчинні добрива, які тут почали виробляти минулого року, адаптують для військових потреб російської армії.

У РФ повідомили, що вночі збили 14 дронів над Краснодарським краєм, а місцева влада подякувала ППО за те, що в Невинномиську “все хорошо”.