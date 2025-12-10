Тіло 22-річної українки Андріяни Офрім у струмку Олешна поблизу міста Фрідек-Містек 3 грудня виявив випадковий перехожий. Поліція затримала підозрюваного у її вбивстві — 33-річного знайомого співвітчизника, який уже визнав свою провину, повідомило чеське видання iDNES.

Правоохоронці оголосили розшук дівчини 25 листопада, тоді як її знайомі бачили востаннє 21 листопада. Андріяна Офрім родом з села Кобилецька Поляна Рахівського району. Вона перебувала на заробітках у Чехії та жила в Остраві. Востаннє її бачили у Фрідеку-Містеку, де дівчина працювала на одному з місцевих підприємств.

Її тіло було знайдено 3 грудня випадковим перехожим у струмку Олешна поблизу Фрідек-Містека, в муніципалітеті Старжичен. Пізніше судово-медичний розтин показав, що це була не випадкова смерть, а насильницька.

«Жінку задушили. Ми з колегами у Фрідек-Містеку розпочали масштабне розслідування, до якого залучили велику кількість поліцейських, кінологів та водолазів», – сказав Лукаш Ріхтер, регіональний начальник 1-го відділу відділу загальної злочинності. Він додав, що роботу ускладнював той факт, що з моменту злочину минуло дванадцять днів, але на місці злочину все ще було знайдено певні докази.

Криміналіст зауважив, що мотивом стали їхні особисті суперечки. Обвинувачений пообіцяв дівчині повернути аванс, який заборгував їй на попередній роботі. Таким чином він виманив її з дому. Обоє перебували в Чехії легально, чоловік — довше, а Андріяна приїхала вже після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зараз обвинувачений під вартою, він співпрацює зі слідством. За вбивство йому загрожує від 12 до 20 років ув’язнення.