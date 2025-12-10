США вийдуть з НАТО. Це пережиток холодної війни — республіканець Томас Массі подав у Конгрес законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з Альянсу

Відповідний допис та документ Томас Массі опублікував на своїй сторінці у соцмережі X у середу, 10 грудня.

“НАТО — це пережиток Холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR 6508, щоб припинити наше членство в НАТО”, — зазначив конгресмен.

Цей законопроєкт зобов’язує президента США офіційно повідомити Північноатлантичний блок про вихід. А також констатує, що початкова мета блоку часів Холодної війни більше не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Також цей законопроєкт встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний і військовий потенціал для забезпечення власної оборони, й запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування загальних бюджетів організації.