Нова Стратегія національної безпеки США не залишає сумнівів, що економічне партнерство та процвітання служать як механізмом досягнення миру, так і метою майбутнього України, заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”.

“Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що припинення війни є гуманітарним імперативом. Ми повинні зупинити вбивства. Ми повинні рятувати життя. Це також стратегічна інвестиція в майбутню Україну, яка буде більш інноваційною, більш стійкою та більш інтегрованою з найбільшими економіками світу”, – заявила вона на щорічних зборах Американської торговельної палати в Києві у четвер.

За словами Девіс, американські компанії в Україні шукають партнерів щоб спільно будувати, модернізувати, впроваджувати інновації та розвиватися в оборонній сфері, енергетиці, сільському господарстві, технологіях, логістиці та виробництві.

“Послання з Вашингтону чітке. Ми бачимо Україну як країну, готову до процвітання, і ми хочемо, щоб американський бізнес продовжував бути частиною цієї історії, співпрацюючи у відбудові, створюючи робочі місця, відкриваючи ринки та допомагаючи Україні стати сильнішою, ніж раніше”, – наголосила тимчасова повірена у справах США в Україні.

За її словами, зараз момент, щоб скористатися безпрецедентними можливостями, що відкриваються попереду, та допомогти сформувати економічну основу безпечної та процвітаючої України, і саме на цьому наголосив попередньо міністр фінансів США у розмові з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

Девіс додала, що обидві сторони відзначають роботу, яку виконує Американсько-Український інвестиційний фонд з відбудови.

“Фонд, за яким ви всі так уважно стежите, швидко стає ефективним інструментом мобілізації американських інвестицій в Україну. І я знаю, що наші колеги з Корпорації фінансування розвитку DFC з нетерпінням чекають на повторний візит до України в новому році, щоб почати визначати ті проекти, в які варто інвестувати”, – зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні.

Вона також подякувала за роботу Американській торговельній палаті, яка об’єднує близько 650 компаній та тільки за минулий рік залучила 64 нових члени. На її думку, це, а також наявність в Україні таких великих американських компаній, як ADM, Cargill, Coca-Cola, McDonald’s, демонструє можливості, які є зараз в Україні, і які продовжуватимуть зростати в майбутньому

“Американська торговельна палата (AmCham) досягла неймовірних успіхів у просуванні політики, яка полегшує роботу американського бізнесу тут… Дивлячись у майбутнє, американські та українські компанії будуть рушійною силою реконструкції”, – заявила Девіс.

Вона додала, що просування порядку денного “Америка понад усе” допомагає сприяти цьому критично важливому двосторонньому партнерству, в якому США віддані відновленню, очолюваному приватним сектором, та продовжують надавати відповідну цілеспрямовану допомогу.

“Сьогодні ми наближаємося, як ніколи раніше, до миру, який відкриє двері до більшого партнерства, бізнесу та інвестицій в обох наших країнах”, – підсумувала тимчасова повірена у справах США в Україні.