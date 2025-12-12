На Святвечір господині готують 12 страв, головна з яких – кутя. Ми з дитинства знаємо, як її готують, в кожній родині свої традиції. Але українці завжди прагнуть удосконалюватися самі і шукати навіть у звичному житті якісь родзинки.

Такою родзинкою різдвяного столу може стати кутя, яку пропонує приготувати “alionakarpiuk“. Ця кутя – з фініками та халвою. Спробуйте, раптом ця кутя стане вашою новою традицією.

Як приготувати кутю з фініками та халвою

Інгредієнти:

пшениця – 1 склянка;

сіль – дрібка;

сухофрукти – 150 г;

горіхи – 100 г;

халва – 60 г;

мед – 2–3 ст. л.;

вода кип’ячена охолоджена – 150–250 мл;

мак – 50 г;

Спосіб приготування:

Промити пшеницю і замочити у воді на 3–4 години або на ніч.

Відварити пшеницю у підсоленій воді до м’якості приблизно 40–45 хвилин.

Залити мак окропом і залишити на 20 хвилин.

Подрібнити горіхи і сухофрукти за бажанням.

Змішати готову охолоджену пшеницю з маком, сухофруктами, горіхами та подрібненою халвою.

Додати мед і добре перемішати.

Влити охолоджену кип’ячену воду до бажаної консистенції куті.

Подавати кутю у красивій глибокій мисці або порційних піалах. Для прикраси використати цілі горіхи, шматочки фініків або зерна маку. Чудово поєднується з узваром, іншими пісними стравами та святковими солодкими закусками.

Кутя з фініками, горіхами та халвою – це поєднання традиції і нового смаку. Вона виходить поживною, ароматною і особливо святковою. Такий варіант обов’язково сподобається рідним і стане улюбленою різдвяною стравою у вашій родині.

Подивіться та переконайтеся. А ще краще – спробуйте.