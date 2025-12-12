На Святвечір господині готують 12 страв, головна з яких – кутя. Ми з дитинства знаємо, як її готують, в кожній родині свої традиції. Але українці завжди прагнуть удосконалюватися самі і шукати навіть у звичному житті якісь родзинки.
Такою родзинкою різдвяного столу може стати кутя, яку пропонує приготувати “alionakarpiuk“. Ця кутя – з фініками та халвою. Спробуйте, раптом ця кутя стане вашою новою традицією.
Як приготувати кутю з фініками та халвою
Інгредієнти:
пшениця – 1 склянка;
сіль – дрібка;
сухофрукти – 150 г;
горіхи – 100 г;
халва – 60 г;
мед – 2–3 ст. л.;
вода кип’ячена охолоджена – 150–250 мл;
мак – 50 г;
Спосіб приготування:
Промити пшеницю і замочити у воді на 3–4 години або на ніч.
Відварити пшеницю у підсоленій воді до м’якості приблизно 40–45 хвилин.
Залити мак окропом і залишити на 20 хвилин.
Подрібнити горіхи і сухофрукти за бажанням.
Змішати готову охолоджену пшеницю з маком, сухофруктами, горіхами та подрібненою халвою.
Додати мед і добре перемішати.
Влити охолоджену кип’ячену воду до бажаної консистенції куті.
Подавати кутю у красивій глибокій мисці або порційних піалах. Для прикраси використати цілі горіхи, шматочки фініків або зерна маку. Чудово поєднується з узваром, іншими пісними стравами та святковими солодкими закусками.
Кутя з фініками, горіхами та халвою – це поєднання традиції і нового смаку. Вона виходить поживною, ароматною і особливо святковою. Такий варіант обов’язково сподобається рідним і стане улюбленою різдвяною стравою у вашій родині.
Подивіться та переконайтеся. А ще краще – спробуйте.