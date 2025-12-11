У Миколаєві з 6 по 10 грудня проводився турнір «Zolota Nyva classic». Швейцарська система, 9 турів з обрахунком міжнародного та національного рейтингів. Призовий фонд змагань склав 20.000 грн.

Як повідомив віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, в змаганнях взяли участь 33 учасники з Миколаєва, Південноукраїнська, Єланця, Херсона, Старокостянтиніва (Хмельницька область).

Загальний залік:

І місце – кмс Савицький Артем (7,5 балів)

ІІ місце – кмс Шарипов Артур (7 балів)

ІІІ місце – кмс Волосюк Михайло (6,5 балів)

Серед ветеранів 60+

І місце – кмс Антонов Ігор (6,5 балів)

ІІ місце – кмс Петрик Олександр (5 балів)

ІІІ місце – 1р Нисинець Володимир (4,5 балів)

Серед юнаків до 14 років

І місце – кмс Волосюк Михайло (6,5 балів)

ІІ місце – 1р Узун Павло (5,5 балів)

ІІІ місце – 1р Ткачук Макар (5,5 балів)

Серед 2 розрядів

І місце – Яцюк Дмитро (5 балів, виконання 1 розряду)

ІІ місце – Руденко Іван (4 бали)

ІІІ місце – Круглов Єгор (4 бали)

Турніри серії Zolota Nyva проводяться за підтнимки Голови Опікунської ради ФШМО Ростислава Данильченка.

Як повідомляло Інше ТВ, Традиційний миколаївський шаховий турнір «Меморіал Олександра Подольского» визначив переможців (ФОТО)