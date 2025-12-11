Американські військові перехопили та захопили підсанкційний нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Про це вчора повідомив Трамп -“Ми щойно захопили танкер на узбережжі Венесуели. Великий танкер, насправді найбільший із коли-небудь захоплених”.

Захоплення судна може суттєво ускладнити Венесуелі експорт нафти, оскільки інші перевізники, імовірно, остерігатимуться брати на борт її вантажі. Більшість венесуельської нафти прямує до Китаю — зазвичай через посередників і зі значними знижками через ризики санкцій, пише Bloomberg.

Адміністрація Трампа посилила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого звинувачує у керуванні наркоторговельною мережею. Пентагон здійснив понад 20 ударів по нібито суднах наркоторговців у водах біля Венесуели та Колумбії, унаслідок чого загинуло понад 80 підозрюваних. Президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдати ударів і по суші, та наголошував, що «дні Мадуро полічені».

Уряд Мадуро називає дії США спробою заволодіти венесуельськими нафтовими запасами, які є одними з найбільших у світі. Інформація про захоплення танкера з’явилася того ж дня, коли Марія Коріна Мачадо, лідерка венесуельської опозиції, отримала Нобелівську премію миру.

Трамп заявив, що судно було захоплене “з вагомої причини”, проте не уточнив з якої саме. Також він додав, що США “збережуть нафту”, яка перебуває на борту танкера.

Уряд Венесуели заявив, що захоплення судна «є явною крадіжкою та актом міжнародного піратства».

«За цих обставин нарешті стали відомі справжні причини тривалої агресії проти Венесуели… Мова завжди йшла про наші природні ресурси, нашу нафту, нашу енергію, ресурси, які належать виключно венесуельському народу», — йдеться у заяві.

Останніми місяцями Мадуро закликав громадян Венесуели об’єднатися перед загрозами з боку США та вступати до громадянського ополчення. Він також перекинув війська, кораблі, авіацію та дрони до кордону з Колумбією, до низки прибережних штатів та на один з островів.