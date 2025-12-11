Американський актор та продюсер Джонні Депп має намір випустити на екрани першу англомовну екранізацію роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Він також може зіграти у майбутньому фільмі головну роль.

Про це пише Variety.

Стрічку анонсували на Міжнародному кінофестивалі Червоного моря в Саудівській Аравії. Очікується, що знімальний процес розпочнуть наприкінці 2026 року. Режисера фільму наразі не називали, уточнює Громадське.

«[Роман] розповідає фантастичну, сатиричну історію про кохання, художню свободу та вічну битву добра зі злом», — йдеться у синопсисі.

Творці фільму додають, що роман Булгакова «залишається надзвичайно актуальним і сьогодні та є позачасовим нагадуванням про силу мистецтва кидати виклик, освітлювати та витримувати».

У 2023 році Фонд кіно Червоного моря частково профінансував попередній фільм студії Деппа — історичну драму «Жанна Дюбаррі». Однак, за інформацією Variety, у фінансуванні нового проєкту фонд не братиме участі.

Спільно з Деппом екранізацію «Майстера і Маргарити» продюсуватимуть Світлана Мігунова-Далі та Грейс Ло, які працювали над «Жанною Дюбаррі».

Зараз Мігунова-Далі та Ло судяться з торговим агентом Luminosity Pictures щодо російськомовної екранізації «Майстра і Маргарити» режисера Михайла Локшина, яка з’явилася у 2024 році. Режисер звинувачує двох продюсерок у блокуванні показів фільму в кінотеатрах США.

До речі, від ІншеТВ можемо додати, що остання екранізація “Майстра і Маргарити” викликала захват у російської інтелігенції, яка бачить у фільмі дзеркало репресій проти творчих людей у сучасній РФ. У непричетних до творчих професій враження від фільму скромніші.

Цікаво, кого зіграє Джонні Депп у запланованій екранізації. Навряд чи Майстра – занадто прісно. Скоріше Воланда – роль Гріндевальда у “Фантастичних звірах” прекрасна репетиція. Але не хотілося б, щоб Воланд Джонні Деппа був калькою цього образу.