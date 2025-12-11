У Перемишлі, що на південному сході Польщі, перед Різдвом установили святкову інсталяцію у вигляді золотого ведмедя із синім шарфом. Проте така колірна гама викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах через асоціацію з Україною. Зрештою, місту довелося замінити фрагмент прикраси.

Про це йдеться у дописі міського голови Войцеха Бакуна та матеріалі на порталі Przemyśl Nasze Miasto, передає hromadske.

Тиждень тому Бакун повідомив про встановлення на Ринковій площі світлодіодної фігури у вигляді великого золотого ведмедя.

«У Перемишлі нам подобаються ведмедики, тож вітаймо нового члена сім’ї. Золотий, але скромний», — написав він.

За інформацією Przemyśl Nasze Miasto, інсталяція привернула увагу жителів і туристів, але реакція користувачів в інтернеті розділилася. Так, деякі коментатори побачили в колірній гамі натяк на Україну.

«Я відвідую це місто, і воно все менше і менше схоже на польське місто. Шкода, що воно стає таким українським», — написала користувачка Зофія Глоговська під дописом на Facebook-сторінці Przemyśl Nasze Miasto.

«Звісно, ​​плюшевий ведмедик, але, на жаль, він, мабуть, з Києва», — припустив Лукаш Баран.

«Вибір кольорів, напевно, був не випадковим… Могло б бути красиво, а вийшло як завжди», — написала Ельжбета Чижевська.

Керівник онлайн-відділу порталу Лукаш Сольський зауважив, що кількість коментарів зростала щогодини, і в певний момент обговорення перейшло від різдвяних прикрас до взаємних образ.

Зрештою, під тиском користувачів соцмереж влада вирішила змінити колір шарфа ведмедя на червоний.

«Невелика зміна гардероба, щоб помилкові асоціації не затьмарили магію свята», — пояснив Бакун.

Він додав, що йому незрозуміло, чому кольори, які є на гербі Перемишля, викликали таку критику.

Зазначимо, що Перемишль протягом не одного століття вважався осередком українського культурного й церковного життя.

Ще наприкінці Х — початку ХІ століть місто було столицею руського (українського) Перемишльського князівства, яке потім увійшло до складу Галицької держави Рюриковичів. Вже у XX столітті Західноукраїнська народна республіка включила місто до свого складу, хоча й не контролювала його.

Згодом деякий час Перемишль входив до складу Української радянської соціалістичної республіки.

Як повідомляло Інше ТВ, У Вроцлаві поляк стріляв у румуна, а потім бив його і кричав, що ненавидить українців