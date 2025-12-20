Китайська компанія ByteDance, власник соціальної мережі TikTok, уклала угоду про передачу свого американського підрозділу спільному підприємству, контроль над яким отримають інвестори зі Сполучених Штатів Америки. Про це інформує видання Axios із посиланням на внутрішній меморандум компанії, передає УНН.

Відповідно до документа, всі офіційні процедури з оформлення угоди мають бути завершені до 22 січня.

Нову структуру назвуть TikTok USDS Joint Venture LLC. У ній 45% належатимуть американським інвесторам – зокрема Oracle, Silver Lake та інвестфонду MGX. Ще майже третину акцій отримають афілійовані структури чинних інвесторів ByteDance, а близько 20% залишаться у ByteDance.

Спільне підприємство відповідатиме за захист даних користувачів у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та програмне забезпечення. Зокрема, воно гарантуватиме, “що стрічка контенту буде вільною від зовнішніх маніпуляцій”.

Довірений партнер з безпеки відповідатиме за аудит і перевірку дотримання погоджених умов національної безпеки, і Oracle стане таким довіреним партнером після завершення угоди- йдеться у документі.

Зазначається, що після завершення всіх формальностей американське спільне підприємство функціонуватиме як самостійна компанія з відповідальністю за захист даних у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та програмне забезпечення.

Водночас міжнародні підрозділи TikTok у Сполучених Штатах відповідатимуть за узгодженість продуктів і окремі комерційні напрями, зокрема рекламу та маркетинг.