Шість джерел, знайомих з американською розвідкою, повідомили, що звіти американської розвідки продовжують попереджати, що президент Росії Володимир Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, які належали колишній Радянській імперії, навіть коли переговірники прагнуть припинити війну, що залишило б Росії набагато менше території.

Звіти представляють разюче відмінну картину від тієї, яку намалювали президент США Дональд Трамп та його посередники на переговорах щодо миру в Україні, які заявили, що Путін хоче припинити конфлікт. Найновіший звіт датується кінцем вересня, згідно з одним із джерел, пише Reuters.

Розвідка також суперечить запереченням російського лідера, що він становить загрозу для Європи.

Висновки США були послідовними з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна у 2022 році. Вони значною мірою збігаються з поглядами європейських лідерів та розвідувальних служб, що він бажає всієї України та територій колишніх держав радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО, згідно з джерелами.

«Розвідка завжди вказувала на те, що Путін хоче більшого», – сказав Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії, в інтерв’ю Reuters.

«Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Прибалтика вважає, що вони перші».

Росія контролює близько 20% території України, включаючи більшу частину Луганської та Донецької областей, що складають промисловий центр Донбасу, частини Запорізької та Херсонської областей та Крим, стратегічно важливий півострів Чорного моря.

Путін стверджує, що Крим та всі чотири області належать Росії. Трамп тисне на Київ, щоб той вивів свої війська з невеликої частини Донецька, яку вони контролюють, в рамках запропонованої мирної угоди, повідомляють два джерела, знайомі з цим питанням, вимога, яку президент України Володимир Зеленський та більшість українців відкидають.

ПРОГРЕС У ГАРАНТІЯХ БЕЗПЕКИ

Переговорники Трампа – його зять Джаред Кушнер та мільярдер-забудовник Стів Віткофф – протягом тижнів вели переговори щодо 20-пунктного мирного плану з українськими, російськими та європейськими чиновниками. Хоча американські чиновники заявляють про досягнення прогресу, залишаються суттєві розбіжності щодо питань території.

Кушнер та Віткофф зустрілися в п’ятницю з українськими переговорниками в Маямі та мали провести переговори з російськими представниками цими вихідними, повідомив представник Білого дому.

У понеділок на переговорах у Берліні переговорники США, України та Європи досягли широкого консенсусу щодо того, що, за словами чотирьох європейських дипломатів та двох джерел, знайомих з цим питанням, є надійними гарантіями безпеки України від майбутньої російської агресії, що підтримуються США.

Одне джерело та дипломат заявили, що ці гарантії залежать від згоди Зеленського поступитися територією Росії. Але інші дипломати заявили, що це не так, і альтернативи все ще розглядаються, оскільки Зеленський виключив можливість відмови від території.

Дипломати заявили, що гарантії, які набудуть чинності після підписання мирної угоди, передбачають розгортання переважно європейських сил безпеки в сусідніх країнах та в Україні подалі від лінії фронту для допомоги у відбитті будь-якого майбутнього нападу Росії.

Чисельність української армії буде обмежена 800 000 військовослужбовців, повідомило джерело. Але кілька дипломатів заявили, що Росія прагне нижчого ліміту, до якого американці готові.

Вони сказали, що США надаватимуть розвідувальну та іншу підтримку, а пакет буде ратифіковано Сенатом США. За словами двох джерел, знайомих з переговорами, план Вашингтона також включатиме підтримувані США повітряні патрулі над Україною.

Зеленський у четвер обережно поставився до пропозицій, сказавши: «Є питання, на яке я досі не можу отримати відповідь: що насправді дадуть ці гарантії безпеки?»

І дуже невизначено, чи погодиться Путін на такі гарантії, оскільки він неодноразово відхиляв розгортання іноземних військ в Україні.

РОСІЯ ДОСІ ВИСУВАЄ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВИМОГИ

У п’ятницю Путін не запропонував жодних компромісів, хоча на щорічній прес-конференції заявив, що готовий обговорювати мир.

Він сказав, що його умови мають бути виконані, оскільки його війська просунулися на 6000 квадратних км (2300 квадратних миль) цього року.

Незрозуміло, як офіційні особи США відреагували на вимоги Путіна. Віткофф раніше припускав, що Росія має право претендувати на чотири області та Крим.

Деякі посадовці адміністрації Трампа визнали, що Путін може не бажати погоджуватися на менше, ніж його початкова мета – завоювання України.

«Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Це речі, про які він говорив відкрито», – заявив державний секретар Марко Рубіо у п’ятницю на прес-конференції.

«Ми знаємо, чого вони хотіли досягти спочатку, коли почалася війна. Вони не досягли цих цілей».