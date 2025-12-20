Державний секретар США Марко Рубіо у п’ятницю заявив журналістам, що Сполучені Штати не стурбовані ескалацією з Росією щодо Венесуели, оскільки президент Дональд Трамп нарощує військові сили в Карибському басейні, пише Reuters.

Адміністрація Трампа направила до регіону тисячі військовослужбовців, а також авіаносець, військові кораблі та винищувачі.

«Ми не стурбовані ескалацією з Росією щодо Венесуели», – сказав Рубіо журналістам.



«Ми завжди очікували, що вони нададуть риторичну підтримку режиму Мадуро… (але) це не є фактором у тому, як ми розглядаємо всю цю справу», – додав Рубіо.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, міністерство закордонних справ Росії заявило у четвер, що сподівається, що адміністрація Трампа не зробить фатальної помилки щодо Венесуели, і заявило, що Москва стурбована рішеннями США, які загрожують міжнародному судноплавству.

Хоча Венесуела та Росія мають тісні зв’язки, у нещодавньому стратегічному документі Трампа йдеться про те, що Сполучені Штати відновлять своє домінування у Західній півкулі, і стверджується, що США повинні відродити доктрину Монро 19-го століття, яка проголошувала Західну півкулю зоною впливу Вашингтона.



Адміністрація Трампа також завдала ударів по підозрюваних суднах з наркотиками в регіоні, захопила санкціонований нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели та оголосила «блокаду» всіх санкційних нафтових танкерів, що в’їжджають до Венесуели та виїжджають з неї.



Трамп також неодноразово заявляв, що удари по суші у Венесуелі відбудуться найближчим часом.

Демократичні законодавці заявили, що адміністрація Трампа надала обмежену інформацію про операції в регіоні.

«Нічого не сталося, що вимагало б від нас повідомляти Конгрес, отримувати схвалення Конгресу або переходити поріг війни», – сказав Рубіо.

Він сказав, що були удари по підозрюваних суднах з наркотиками, які адміністрація не здійснила, оскільки вони не відповідали їхнім критеріям.

«Ми знаємо, хто на цих суднах. Ми відстежували їх з самого початку», – сказав Рубіо. «Ми знаємо про них все, гаразд? Є удари по суднах, які ми не здійснюємо, бо вони не відповідають критеріям, юридичним критеріям».

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль розкритикував коментарі Рубіо, звинувативши його в тому, що він експерт зі зміни режимів і штовхає США цим шляхом.

«Усі його напади та «фейкові новини» спрямовані на розграбування нафти, землі, корисних копалин та ресурсів Венесуели», – написав він у дописі в Telegram.