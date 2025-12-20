У травні 2025 року лісу неподалік Женеви туристи виявили трьох кошенят, яких спочатку прийняли за домашніх тварин, що загубилися. Коли з’ясувалося, що йдеться насправді про диких кішок, тварин передали до місцевого Центру реабілітації хижих птахів та дикої фауни (CRR). Там кошенят виходжували доти, поки стан тварин не дозволив повернути їх назад у природне місце існування.

У травні 2025 року туристи неподалік ГЕС Вербуа (Verbois), гідроелектростанції на річці Рона, розташованої приблизно за 12 кілометрів на захід від Женеви неподалік кордону з Францією, виявили трьох кошенят і доставили їх до Центру CRR. Як повідомили у кантональному Відомстві з питань територіального розвитку та охорони природи (Département du territoire, DT), сірі пухнастики виявилися не хатніми тваринами, а європейськими лісовими кішками (Felis sylvestris), зовні дуже схожими на звичайних кішок.

Центр зробив все можливе, щоб підвищити шанси тварин на повернення в дику природу та на виживання у природному середовищі. Кошенята росли в озелененому вольєрі з природними укриттями, самостійно привчаючись до полювання. Оскільки вони вже були досить дорослими, їх не годували з пляшечки: їхній раціон складався з випущених у вольєр живих гризунів, що максимально наближало умови проживання кішок до умов дикої природи. Співробітники центру стежили за тим, щоб кошенята не контактували з людьми та домашніми кішками – потенційними переносниками захворювань.

За ними спостерігали за допомогою відеокамер, що дозволило отримати рідкісні кадри із життя цих потайливих тварин. Восени, коли настав найкращий момент (у природних умовах у цей час вони вже самі залишили б мати), трьох кішок випустили в дику природу. Їх відпустили невеликою групою неподалік місця виявлення, на правому березі Рони. За даними влади кантону, це був перший подібний випадок у Женеві.

«Сьогодні все вказує на те, що цей проект завершився успішно», — повідомила влада. Кішки знову набули вільного життя в дикій природі і зможуть зробити внесок у збереження популяції цього виду, що знаходиться під загрозою зникнення.

Але через можливе схрещування з домашніми кішками цей вид все одно може зникнути. Щоб знизити такий ризик, влада кантону Женева рекомендує по можливості стерилізувати домашніх кішок, що живуть у сільській місцевості, та не випускати їх у лісові зони.

Влада також підкреслює, що домашніх кішок не можна кидати на вулиці або в лісі — у крайньому випадку тварину слід передати до притулку. Зрештою, при випадковій зустрічі в лісі з сіро-бежевими або смугастими кошенятами експерти радять не чіпати їх і залишити на місці, особливо якщо їм не загрожує пряма небезпека: це цілком можуть бути дитинчата європейської лісової кішки.

