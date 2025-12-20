Сім’я Уолтонів, яка заснувала Walmart, цього року знову очолює список найбагатших династій світу зі статком, що вперше перевищує пів трильйона доларів.

Інформацію про найбагатших опублікував Bloomberg, передає Тhe Рage.

№1. Уолтон

Компанія – Walmart

Статок – $513,4 млрд

Галузь – роздрібна торгівля

Розташування – США

Кількість поколінь – 3

Walmart – найбільший у світі ритейлер за виручкою: в останньому фінансовому році компанія отримала $681 млрд від понад 10 750 магазинів по всьому світу. Сім’я Уолтон володіє приблизно 44% акцій компанії. Ця частка є основою найбільшого в світі сімейного статку. Через свої магазини і вебсайт Walmart обслуговує 270 млн покупців щотижня.

№ 2. Аль-Нахаян

Компанія – конгломерат

Статок – $335,9 млрд

Галузь – нафта, нерухомість, банки

Розташування – ОАЕ

Кількість поколінь – 3

Абу-Дабі, один із семи еміратів, що входять до складу Об’єднаних Арабських Еміратів, є столицею країни і місцем зосередження більшої частини її нафтових запасів. Правляча родина Аль-Нахайян десятиліттями керувала територією, яка зараз становить ОАЕ. Правитель Абу-Дабі шейх Мохаммед бін Заїд Аль-Нахайян також є президентом ОАЕ. Інші члени сім’ї обіймають посади як в уряді, так і в приватному секторі, що є поширеним явищем розмивання меж між державними та особистими інтересами. Радник з національної безпеки шейх Тахнун управляє особистими та державними активами на загальну суму $1,5 трлн і вклав значні кошти в штучний інтелект.

№ 3. Аль Сауд

Компанія – конгломерат

Статок – $213,6 млрд

Галузь – нафта, інфраструктура

Розташування – Саудівська Аравія

Кількість поколінь – 3

93-річна монархія, на честь якої названа Саудівська Аравія, зобов’язана своїм колективним статком величезним запасам нафти країни. Загальний стан, контрольований приблизно 15 000 членами розширеної королівської сім’ї, ймовірно, ще вище $213,6 млрд. Багато членів королівської сім’ї заробили гроші, виступаючи посередниками в державних контрактах і угодах з землею, а також шляхом створення підприємств, що обслуговують державні компанії, такі як Saudi Aramco. Суверенний фонд королівства PIF управляє активами на суму $1 трлн. Спадковий принц Мухаммед ібн Салман особисто контролює активи на суму, що значно перевищує $1 млрд.

№ 4. Аль-Тані

Компанія – конгломерат

Статок – $199,5 млрд

Галузь – газ, нафта, нерухомість, товари класу «люкс»

Розташування – Катар

Кількість поколінь – 8

Правління родини Аль-Тані в Катарі почалося в середині XIX століття і тривало протягом османського та британського імперіалізму, заснування сучасної держави, воєн і двох державних переворотів. Нафта була виявлена близько 1940 року, але саме рішення про розробку величезних морських газових родовищ по-справжньому перетворило країну і вивело її правителів на найвищі щаблі світового багатства. Члени сім’ї займають численні політичні посади і домінують у місцевій економіці, володіючи бізнесом від готелів і страхових компаній до будівельних підрядників. Вони також володіють цінними закордонними активами, такими як будинки в лондонському Мейфері, конярські ферми, приватні банки і модний бренд Valentino. Кількість членів сім’ї Аль-Тані обчислюється тисячами, хоча влада зосереджена в декількох ключових гілках.

№ 5. Гермес

Компанія – Hermes

Статок – $184,5 млрд

Індустрія – товари класу «люкс»

Розташування – Франція

Кількість поколінь – 6

Французька компанія з виробництва предметів розкоші, відома своїми сумками Birkin, які на аукціонах можуть продаватися за сотні тисяч доларів, належить родині в шостому поколінні, що налічує понад 100 членів. У 2014 році сім’я уклала угоду з Бернаром Арно, поклавши край багаторічній спробі глави LVMH поглинути компанію.

№6. Кох

Компанія – Koch

Статок – $150,5 млрд

Галузь – промисловість

Розташування – США

Кількість поколінь – 3

Брати Фредерік, Чарльз, Девід і Вільям успадкували нафтову компанію свого батька Фреда. На початку 1980-х років братерська ворожнеча за контроль над компанією призвела до того, що Фредерік і Вільям покинули сімейний бізнес. Компанія виросла в Koch, диверсифікований бізнес з річним доходом близько $125 млрд.

№7. Марс

Компанія – Mars Inc.

Статок – $143,4 млрд

Галузь – кондитерські вироби, догляд за тваринами

Розташування – США

Кількість поколінь – 5

Френк Марс почав продавати цукерки з патоки у 1902 році у віці 19 років. Створений ним бізнес був значно розширений його сином Форрестом-старшим і найбільш відомий своїми батончиками M&M’s, Milky Way і Snickers, хоча зараз понад половину виручки компанії складають товари для догляду за домашніми тваринами. Минулого року компанія виплатила акціонерам з числа членів сім’ї $1,5 млрд.

№8. Амбані

Компанія – Reliance Industries

Статок – $105,6 млрд

Галузь – промисловість

Розташування – Індія

Кількість поколінь – 2

Дхірубхай Амбані, батько Мукеша і Аніла, почав створювати попередника Reliance Industries у 1950-х роках. Коли він помер у 2002 році, не залишивши заповіту, його вдова виступила посередником у врегулюванні суперечки між синами з приводу контролю над сімейним статком. Зараз Мукеш очолює конгломерат, що базується в Мумбаї, якому належить найбільший у світі нафтопереробний комплекс. Він живе в 27-поверховому особняку, який називають найдорожчою приватною резиденцією у світі.

№9. Вертхаймер

Компанія – Chanel

Статок – $85,6 млрд

Галузь – товари класу «люкс»

Розташування – Франція

Кількість поколінь – 3

Брати Ален і Жерар Вертхаймер пожинають плоди фінансування, яке їхній дід вклав у дизайнерку Коко Шанель у Парижі в 1920-х роках. Їхня родина володіє приватним модним домом, який представив світу «маленьке чорне плаття» і отримав дохід у розмірі $18,7 млрд у 2024 році. Вертхаймери також володіють скаковими кіньми і виноградниками.

№ 10. Томсон

Компанія – Thomson Reuters

Статок – $82,1 млрд

Галузь – ЗМІ

Розташування – Канада

Кількість поколінь – 3

Статки найбагатшої родини Канади почали формуватися на початку 1930-х років, коли Рой Томсон відкрив радіостанцію. Потім він зайнявся газетним бізнесом і став провідним медіамагнатом країни, а в кінцевому підсумку і першим бароном Томсоном. Сім’я володіє приблизно 70% акцій компанії Thomson Reuters, що надає фінансові дані та послуги. Дохід цієї компанії, що базується в Торонто, минулого року склав $7,3 млрд.

Як повідомляло Інше ТВ, Глава Oracle Ларрі Еллісон обігнав Маска і став найбагатшою людиною у світі. Чим він займається