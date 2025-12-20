Фінсько-норвезька оборонна компанія Patria уклала найбільший у своїй історії контракт: німецький парламент схвалив із опціоном замовлення на бронетранспортери Patria 6×6 на суму понад два мільярди євро. Угода включає постачання 876 машин в рамках європейського проекту CAVS [Common Armoured Vehicle Systems].

Про це повідомляє Служба новин Yle, передає Інше ТВ.

Постачання розпочнеться у 2026 році, а повне виробництво буде розгорнуто в Німеччині до 2028 року. Більшість машин випускатиметься на німецьких заводах.

Чому Німеччина обрала бронетехніку саме у Patria?

– У нас був відповідний продукт у потрібний час. Це єдина машина із найсучаснішою технікою, яка доступна на світовому ринку. До того ж вона вже пройшла випробування та використовується на практиці. Це не концепт і не прототип, а повноцінна машина, що діє, – пояснює виконавчий директор Patria Еса Рауталінко.

Рауталінко також зазначив, що ключовими факторами стали сучасність техніки, відмінне співвідношення ціни та продуктивності, а також участь німецької промисловості у проекті. За його словами, контракт зміцнює довіру до фінської технології та підвищує роль Фінляндії як партнера Німеччини у галузі оборонної співпраці.

