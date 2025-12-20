Оскільки з вчорашнього вечора після російської атаки Миколаїв було знеструмлено, нагадаємо перелік точок видачі безкоштовної очищеної води на базі обєктів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та ДЕЗ «Пілот», що працюють від генераторів.

Час роботи пунктів видачі води: 08.00-12.00 та 16.00-20.00.

Інгульський район:



вул. Передова, 69-к

пров. Полярний, 2-к

вул. Херсонське шосе, 40-к

вул. Космонавтів, 144-к

вул. Казарського, 2-к

вул. Миколаївська, 5-а

пр. Миру, 25-к

вул. Китобоїв, 7-а

вул. Троїцька, 222-к

вул. Листопадова, 1-к

вул.Казарського, 1

вул. Чайковського,24

пр. Миру,13А

вул. Китобоїв 3

вул. Театральна 41

вул. Електронна 73

вул. Космонавтів 138А

вул. О. Янати, 70



Заводський район:



вул. Ген. Олекси Алмазова, 20-а

вул. Ген. Олекси Алмазова, 51-а

вул. Дачна, 7-б

вул. Біла, 71

вул. Курортна, 11-а

вул. Євгенія Логінова, 50-і

пров. Транспортний, 6/2

вул. Олега Григор’єва 6А

вул. Бузький бульвар 1В

вул. Генерала Олекси Алмазова, 79

вул. Озерна, 13

вул. Озерна 33А

вул. Біла 72а

вул. Озерна 5в

вул. Лазурна 48

вул. Лазурна 46 (ВеликаКорениха),вул.Гарнізонна, 10

вул. Корабелів, 6

вул. Кузнецька, 5

вул. Защука 2-А

вул. Садова 31/2



Корабельний район:



пр. Корабелів, 2-а

вул. Медиків, 8-к

вул. Янтарна, 67-в

вул. Рибна, 1-і

пр. Корабелів, 4а

вул. Глінки, 7а

вул. Океанівська, 42

пр. Корабелів 22

вул. Рибна 4

вул. Торгова, 72

вул. Космодем’янської 12а

вул. Знаменська 2Б



Центральний район:



вул. Колодязна, 10-в

вул. Колодязна, 15-в

вул. Колодязна, 3-б

пр. Центральний, 21-к

пр. Центральний, 267-б

пр. Центральний, 171-д

вул. 6 Слобідська, 45

вул. Ігоря Бедзая, 215-д

вул. Безіменна, 91-в

вул. 2 Екіпажна, 4-і

вул. Малко-Тирнівська, 1-а

пр. Героїв України, 21-а

пр. Героїв України, 91-к

вул. Артилерійська, 7

вул.Шевченка, 38

вул.Колодязьна, 41

вул. Ігоря Бедзая, 80

вул. Ігоря Бедзая, 118 А

вул.1-а екіпажна, 4

провулок Обереговий 1

вул. Втората 34

пр. Героїв України, 85а

пров. Парусний 3

вул. Архітектора Старова 6-Г





Також на базі “Миколаївелектротранс” працює стаціонарна точка видачі води з 6:00 до 20:00 та діє Пункт незламності (вул. Євгена Єщенка, 17).

Пункти незламності, де жителі у разі чого зможуть зігрітись та підзарядити свої гаджети.

Корабельний район:

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Металургів, 8/4

вул. Океанівська, 12

Інгульський район:

вул. Театральна, 41-А.

вул. Театральна, 1.

вул. Південна, 51-А.

пр. Миру, 64-Б.

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16.

пр. Богоявленський, 24/1.

вул. Олександра Янати, 70.

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А.

Центральний район

вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А.

вул. Шевченка, 19-А.

вул. Христо Ботєва, 41.

вул. Матвіївська, 1.

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2.

пр. Героїв України, 57-А.

вул. 1 Екіпажна, 2.

Заводський район

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)

вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха).

вул. Радісна, 4.

вул. Курортна, 1.

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А.

Пункти незламності у ДСНС та на залізничному вокзалі:

Архітектора Старова 1/1.

Андрія Покровського, 13Б (Наваринська 13Б).

Кузнецька, 201.

3-тя лінія, 29.

Янтарна, 318В.

Новозаводська, 5.

Як повідомляло Інше ТВ, У знеструмленому Миколаєві з міськелектротранспорту на маршрути вийшли тільки 37 тролейбусів з автономним ходом