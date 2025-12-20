Сьогодні, 20 грудня, у зв’язку з запровадженням екстрених відключень електроенергії, а також з урахуванням технічних особливостей роботи електротранспорту, перевезення на маршрутах міста здійснюватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Рух трамваїв та тролейбусів марки «Дніпро» тимчасово призупинено. По мірі стабілізації ситуації рухомий склад поступово повертатиметься на маршрути міста, про що буде поінформовано додатково.

Пасажирів просять уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожої атаки на Миколаївщину знеструмлення у 3 районах